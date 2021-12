Khadija EL GHAZOUANI-PERREAU

Je codirige la société JCP CONSEIL basée en Normandie et nous accompagnons nos clients dans leurs projets de développement et de gestion de leurs opérations administratives et financières.



Dans ce cadre, je recherche des entreprises en croissance qui souhaitent bénéficier d’un support efficace dans l’élaboration de leurs projets ou dans l’organisation de leurs process administratifs.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Ciel