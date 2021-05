Khalid AKAYOUSSE

Hypnose conversationnelle

Issue d’une technique dite : hypnose conversationnelle .Khalid propose un service rémunéré Coach de développement personnel et mise en confiance . 45 €( pour un moyen de paiement plus sûr https://paypal.me/khalakay )

Tout se passe dans l'échange verbal , durant la séance , le client se met dans un état d’hypnose conscient , qui lui permettra de se détendre , de s’apaiser et de parler aisément de ce qui l'empêche de poursuivre sa vie.Toute mon énergie , ma passion seront concentrées dans ma voix qui donnera la force et la puissance des mots employés qui suggérons le bon état d'esprit et d'accepter les tracas quotidiens ( familiaux , professionnels ,amicaux , sentimentaux ... ) , pour se sentir mieux .

J’ai enfin réalisé mon rêve, me mettre à mon compte et vous montrez que sans diplôme on peut arriver à travailler grâce à ses propres compétences. Mon activité a commencé depuis mai 2018 , et tout ce que je peux apporter aux personnes vient de ma propre expérience de la vie. Les statistiques prouvent bien qu’un grand nombre de personnes vivent dans le stress quotidien,avec mes capacités je peux vous aider à vivre mieux et faire l’effort de continuer à vivre bien, sans ces soucis qui détruisent l’être humain.N'hésitez pas a faire appel a mes services ,vos soucis se sentirons isolés devant les multitudes de solutions et la lumière qui vous semblez au fond du couloir interminable sera déjà entrain de vous couvrir de sa chaleur .



ME CONTACTER POUR UNE VISION CONFÉRENCE SUR MESSENGER .



CORDIALEMENT.