Khalid BEKKAOUI

Récemment diplômé d'un MBA de la Sorbonne Graduate Business School (IAE de PARIS) et de l'université de Georgetown Washington (Etats-Unis). Ingénieur de formation en systèmes d’information pour l’industrie et automatisme, j’occupe actuellement le poste de responsable commercial distribution des systèmes et solutions au sein de la société Panaosnic en France. Je gère un réseau de distributeur réparti entre la France, le Maroc et la Tunisie. Dans le cadre de cette mission je manage également une force de vente interne au service de ces distributeurs.



J'ai acquis au fil de mes expériences un sens de responsabilité, un esprit de résultat et de synthèse, de savoir déléguer, responsabiliser et motiver les subordonnés, de les suivre, de formuler des directives claires, de piloter, superviser et coordonner le travail des autres, de développer des qualités relationnelles, de savoir écouter, de prendre en compte les besoins et les contraintes de mes interlocuteurs pour leur proposer des solutions adaptées à leurs attentes, de prospecter et déployer de nouveaux partenariats, de s'ouvrir à l'international en collaborant avec mes collègues au niveau de l’Europe et du Japon, ainsi que mes partenaires au niveau du Maghreb. J'ai pu confirmer mes connaissances technico-commerciales et managériales, et d’acquérir un aspect administratif pour réussir toutes missions de tailles.



Outre ces compétences, je suis ouvert, dynamique, créatif, ponctuel, je possède d'excellentes qualités organisationnelles, d’adaptabilité, de sens du contact et du travail en équipe, la collaboration entre les services opérationnels et administratifs, ainsi qu’une forte capacité à appréhender les sujets complexes, la gestion des équipes multidisciplinaires et l’intégration des contrats-cadres.



Cette expérience, ces qualités, ces savoirs-être et savoirs-faire me permettent aujourd'hui de mettre mes compétences à votre service.



Mes compétences :

MODBus Technology

Flash Macromedia

C/C++

Psim

Assembleur

VBA

PHP/SQL

Matlab/Simulink

Pack Windows Office et Open Office