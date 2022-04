Khalid BEN MOUMNA

Technicien de maintenance qui attache une grande importance aux petits détails, naturellement doté d'une grande aisance relationnelle et professionnelle lui permettant de nouer des relations positives et durables avec le client.



Mes compétences :

Mise en service et essai d'un groupe électrogène

Maîtrise des logiciels de supervision GTC,GTB

Vérification et entretien d'un système sprinkler

Habilitation électrique BR,BC,H0V

Habilitation caces nacelle 1A 1B 3A 3B

Habilitation maintenance des sous-stations vapeur