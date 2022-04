Khalid BOUCHLAGHEM

Actuellement technicien IT à la sté SEWS-Maroc à ain aouda, j'ai passé mon stage PFE au sein de la sté SICOTEL communication a Casablanca sous le thème "Etude et déploiement d'un réseau de BS PMP Redline"

Titulaire d'un Master spécialisé option: Telecommunication System Engeneering, d'une Licence professionnelle en Réseaux et Télécommunications, un diplôme de technicien supérieur en Maintenance des appareil informatique et réseaux, et Baccalauréat série Sciences et technologies électriques.



Mes compétences :

Informatique

Télécoms

Programmation

Bureautique

Gestion des entreprises

Maintenance informatique

Administration réseaux

Administration système