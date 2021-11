Je me nomme Khalid Elhadi, je suis passionné depuis mon enfance de dessin et de peinture. J'ai choisi le graphisme pour métier car celui-ci représente, pour moi, le mélange (ou trait d'union) entre l'artiste d'hier et d'Aujourd'hui.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Premier

3D Studio Max