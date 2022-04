Khalid HASSANI

Ingénieur de formation et doté d’excellentes connaissances techniques dans le domaine de l’électromécanique, J’ai eu plusieurs opportunités au sein de multinationales de renommé dans le marché ou j ai pu contribuer au développement de contrats et projets particulièrement dans le secteur des services aux entreprises.

Ma démarche peut s’inscrire en tant que

• Support et conduite de projets d’exploitation multi techniques de sites dans le secteur tertiaire

• Encadrant du volet opération et Responsable Front office dans la conduite de contrats de maintenance

• Coordination, ordonnancement et Pilotage de travaux

• Gestion de la finance de projets en l’occurrence, l’évaluation, gestion de budgets et contrôle des coûts

Analyser les besoins fonctionnels des clients et concevoir l’offre adéquate pour y répondre tel est mon fort potentiel, je suis toujours Impatient à l’idée de partager mon savoir faire, aussi approfondir mon parcours et répondre à mes aspirations professionnelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie

Management

Conseil

Direction générale

Développement commercial