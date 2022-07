Khalid JAMRADI (JAMRADI)

Actuellement je suis en Master 2 à l'université Paris Saclay. Lors de mon cursus d'ingénierie, j'ai fait plusieurs stages dans le domaine industriel, qui m'ont permis de développer des compétences techniques en maintenance électrique, la protection des réseaux électriques et la conception.

Lors de ma dernière expérience, j'ai travaillé sur un projet industriel de grande taille qui consiste à réaliser une étude conceptuelle de l'électrification d'un complexe chimique dédié à la fabrication des engrais, qui m'a entraîner à développer des compétences en conception, modélisation et simulation des systèmes électriques industriels, j'ai aussi travaillé avec des outils informatiques, ce qui avait une valeur ajoutée sur l'avancement du projet.

La formation de Master me permet de me spécialiser en particulier en ingénierie de l'énergie.



Mes compétences :

systèmes embarqués

CEM

Electronique de puissance

Automatique

Gestion de projet

Energies renouvelables

Electrotechnique