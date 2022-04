Khalid MAAMRI

-Hydraulique Urbaine : Schémas directeurs d’assainissement, eau potable, Diagnostic de réseaux, Stations d’épuration, Gestion des services d’eau et d’assainissement.

-Infrastructures et Aménagement : Ouvrages Hydraulique (bassins de rétention et de dépollution), Aménagement de Cours d’eau, diagnostic et aménagement des Bassins versants.

-Géologie et Hydrogéologie : Géophysique, Protection de la ressource, Suivi des forages.

-Risques et pollutions : Diagnostics de pollution, Zones inondables.

-Hydraulique Agricole : Systèmes d’Irrigation, Drainage Agricole.

-Marchés publics et Etudes Réglementaires (loi sur l’eau).



Ingénierie VRD : Aménagement Urbain, Voiries, pistes cyclables, Air d’accueil des Gens de voyage

-Enfouissement de réseaux (EDF, Eclairage Public, France Télécom…)

-Réalisation des Zones d’Aménagement

Ingénierie des SIG :Pilotage de projets de Systèmes d’Information Géographique



Mes compétences :

VRD

Aménagement urbain

Management

Développement commercial

Eau et assainissement