Khalid TAIB

Fort d'une expérience de sept ans dans le secteur public et les sociétés de services en ingénierie informatique (SS2I) en France comme au Maroc, j'ai pu développer mes acquis et enrichir mon expérience.





Pluri-compétent, rigoureux, ouvert et doté d’une grande capacité d’apprentissage et de travail en équipe, je reste attentif à toute proposition intéressante...



Mes compétences :

Assurance maladie obligatoire

Grande distribution

Assurance Vie

Assurance prévoyance

JCL

MVS Mainframe

COBOL

DB2

Développement informatique

Test fonctionnel

SQL