Je suis ingénieur industriel et productique fraîchement diplômé d’une grande école d’ingénieur publique marocaine l’académie internationale Mohammed 6 de l’aviation civile, en génie industriel et productique. Je suis serviable, travailleur et rigoureux.

Pour savoir plus d’informations veillez consulter mon profit via linkedlin : https://www.linkedin.com/in/khalil-dannouni-670bb3155/ ou me contacter via mes coordonnées personnelles : Tél :06.99.65.18.33 /Courriel : khalil.dannouni@gmail.com



Mes compétences :

Logistique

Gestion de la qualité

Lean supply chain

Ordonnancement

Gestion de maintenance

Gestion de la production

Méthode SMED

Lean Six Sigma

TPM

Lean

Amélioration continue

5S

AMDEC

Continuous Improvement

Hazard Analysis and Critical Control Point

FMECA

Assembly Lines

ISO 900X Standard

Industrial Engineering

Kaizen

Lean Manufacturing

Production Management

Six Sigma

TQM

ANSYS

CATIA

Microsoft Project

Minitab

Sage Accounting Software

Transaction Processing Monitor