Khaoula OMHAND

Future lauréate de l'ENSA d' Al-Hociema en Génie de l'environnement (Promotion 2014).

Motivée, dynamique, responsable, coopérative, rapidité d’apprentissage ayant l’esprit ouvert,je suis à la recherche d'une première opportunité d’emploi afin de consolider mon d’expérience dans un environnement de groupe en vue de développer davantage mes compétences et connaissances professionnelles et personnelles.



Email: omhand.khaoula@gmail.com

2009-2011: DUT en Gestion Logistique et Transport

2011-2014: Elève ingénieur en Génie de l'Environnement à l'ENSA d’Al-Hoceima



Mes domaines de compétences en environnement :

• Etude d’impact sur l’environnement (EIE)

• Système de management environnemental (SME)

• Dimensionnement et optimisations des STEP

• Géophysique appliqué à l'environnement et SIG

• Gestion de l’eau dans l’entreprise et réseaux d’assainissement,

• Techniques d'épuration des eaux usées

• Gestion/ Valorisation /traitement des déchets solides et spéciaux

• Pédologie générale et technique de dépollution des sols contaminés.

• Gestion des Risques Naturels

• Urbanisme et aménagement des espaces

• Hydraulique général,hydrogéologie et hydrologie

• Management de projet

• microbiologie de l’eau et technique échantillonnage



Mes domaines de compétences en logistique :

• Gestion de stock et approvisionnement

• Logistique internationale

• SCM (Supply chaîne management)

• Gestion d’entrepôt, système d’information logistique

• Audit logistique

• Economie des entreprises et géographie des flux

• Contrôle de gestion et tableau de bord logistique,

• Gestion de production et gestion de ressource humaines

• Macro-micro économie et comptabilité générale

• Droit des affaires



Mes projets réalisés au cours de ma formation:

• Dimensionnement d’une station d’épuration des eaux usées à boues activées et le réseau d’assainissement de la ville de Moulay Driss Zerhoune

• Etude de réhabilitation et de dépollution de l’ancienne décharge incontrôlée de SARDAS en Espagne.

• Etude hydro-chimique et géophysique pour la délimitation de l'intrusion marine de l’aquifère de Martil.

• La mise en place d'un projet SODIS "Solar Water Drinkin Disinfection" au niveau du parc National d’Al-Hoceima

• " le Challenge d’un Projet Lean Manufacturing au sein des entreprises industrielles de la région de l’orientale " cas de Holcim Coca Cola et Colimo

• La réalisation de business plan de la mise en place du village de l’écotourisme et l’éducation à l'environnement en faveur de l'AMEPN



Mes compétences :

