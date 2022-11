Kheladi AMAR (KHELADI AMAR)

Analyste Contrôle Qualité (Physico-chimie) et

Représentant santé et sécurité du laboratoire Contrôle qualité



Fort dune expérience de plus de neuf ans dans le domaine pharmaceutique dans un laboratoire du groupe novonordisk en Algérie, leader mondial dans le traitement du diabète, jai acquis un savoir-faire précieux et une beaucoup expertise qui mont permis de mener à bien différent projets au sein de laboratoire , contribuant ainsi à la réalisation des objectifs du groupe, fière de mes contributions, je suis passionné par les challenges, les défis, motivé, attentif et très flexible , je suis ouvert aux nouvelles opportunités de travail, dans la mesure où je désire fortement intégrer une nouvelle équipe de travail pour exprimer mon plein potentiel intellectuel et mettre en oeuvre mes acquis.



Analyste Contrôle Qualité

missions;



1. Réaliser des activités de contrôle de la qualité dans le laboratoire de physico-chimie.

2. Auteur des procédures de contrôle de la qualité.

3.Effectuer le contrôle de tous les échantillons de produits finis dans le laboratoire de CQ physicochimique.

4. Rédaction et mise en oeuvre des procédures du système qualité

5. Participer aux activités quotidiennes du laboratoire physico-chimique.

6. Participer aux investigations au sein du laboratoire CQ.

7. Participer à la mise en oeuvre des validations et transferts analytiques.

8. Participer à la mise en oeuvre de différents projets sur le site.

9. Assurer les activités EHS au sein du laboratoire QC

10. Respect total des normes et procédures LMTO.

11.Optimisation et amélioration de la façon de traiter les différents processus liés au contrôle qualité.

12.Rédiger et mettre à jour les documents si nécessaires

13. Impliquer toutes les parties concernées, les experts et lAQ dans le processus de rédaction.

14. Assurer un haut niveau de qualité des documents et des instructions.

15. Formation des nouveaux employés sur les différentes méthodes de contrôle et autres activités

du CQ

16. Maintenir la conformité et réaliser les activités selon les procédures et instructions approuvées

17. Participer aux tâches QMS et assurer le respect des délais

18. Effectuer des revues périodiques du CQ et des rapports

19. Suivre toutes les activités EHS dans le laboratoire CQ

20. Rédiger les différents rapports EHS dans les délais impartis

21. Suivre les actions dans le système électronique EHS.



Représentant Health and Safety:

missions:

1. Assister les managers et les responsables du département afin dassurer un travail

systématique et efficace en matière dEHS;

2. Participer et assurer une assistance technique des activités EHS du département sur le

système Electronique EHS de Novonordisk:

Évaluation du lieu de travail (Work Place Assessment)

Enregistrement, évaluation et investigation des incidents

Inspections de sécurité (Safety inspection)

Gestion des changements (Management of change)

La gestion des déchets (Waste management)

Gestion des produits chimiques (Chemicals management)

3. Assurer le suivi du système anti-incendie et informer les responsables de toutes défaillance

dans le système afin dy remédier;

4. Contribuer à lidentification des aspects environnementaux significatifs dans le département;

5. Participer à lévaluation des accidents du travail, des presque accidents, des situations

dangereuses et des non-conformités EHS;

6. Support des responsables du département dans la conduite des A3 dans le cadre des

investigations EHS;

7. Assurer la mise en place et le suivi des managements programme EHS du département dans

EHSPortal ou autre système;

8. Assister les responsables du département à planifier et à conduire des séances de formation

et des réunions dinformation sur les questions relatives à lEHS dans le département, sur une

base hebdomadaire / mensuelle;

9. Support du Manager du département pour se conformer aux exigences légales :

Faire le suivi de lexécution des actions EHS dans les délais;

Assurer la disponibilité des équipements de protection individuelle;

Participer, le cas échéant, à la mise à jour et au développement des instructions EHS locales,

des programmes et des exigences EHS

Contrôler la disponibilité des instructions EHS sur les lieux de travail conformément à la liste

prédéfinie des instructions nécessaires au poste de travail;

Support général à lorganisation EHS de LMTO :

10. Collaborer avec lEHS Partner pour assurer un travail systématique et efficace en matière de santé et de sécurité dans lusine ;