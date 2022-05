Khérah MAZOUZI-MALFILÂTRE

J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans des grands groupes où j'ai exercé différents métiers dans des domaines principalement liés au support de vente et à la satisfaction du client, cela dans des organisations en transformation permanente.



Mes expériences dans le management d’équipes pluridisciplinaires, en France et à l’international, m'ont portée à construire naturellement et volontairement une approche holistique du service à la clientèle qui favorise l'esprit coopératif des équipes et laisse une place centrale à l'intelligence individuelle.



Il y a une dizaines d’années, je me suis formée à la psychothérapie puis au coaching professionnel par envie d’être au plus près des personnes dans leur changement de vie personnelle et professionnelle et de mieux accompagner les organisations et leurs employés dans le développement de leurs capacités d'ajustement mutuel.



Performance individuelle et collective ne peuvent prospérer, à mon sens, que dans un climat et un environnement où le bien- être est considéré au même titre que le bien-faire, dans des organisations qui souhaitent œuvrer à (r)éveiller la réflexivité chez l'ensemble des acteurs engagés dans l'entreprise.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Management opérationnel

Ingénierie pédagogique

Thérapie en groupe

Management multiculturel

Thérapie individuelle

Rédaction et traduction technique

Accompagnement au changement