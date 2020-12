Kias NOUREDDINE

Le bonheur



On se persuade souvent soi-même que la vie sera meilleure après s'être marié(e), après avoir eu un enfant et, ensuite, après en avoir eu un autre.



Plus tard, on se sent frustré(e) parce que nos enfants ne sont pas encore assez grands, on pense que l'on sera mieux quand ils le seront.



Puis, on se frustre parce qu'ils sont adolescents et que c'est une étape difficile à vivre pour nous. On est alors convaincu(e) que l'on sera plus heureux quand ils auront passé cette étape.



On se dit que notre vie sera complète quand les choses iront mieux pour notre conjoint(e), quand on possédera une meilleure voiture ou une plus grande maison, quand on pourra aller en vacances, quand on sera à la retraite...



La vérité est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand ?



Ta vie sera toujours pleine de défis à atteindre et de projets à terminer. Il est préférable de l'admettre et de décider d'être heureux de toute façon.



Une de mes phrases favorites est d'Alfred D. Souza. Il a dit : "Pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie allait enfin commencer. La Vraie Vie! Mais il y avait toujours un obstacle sur le chemin, quelque chose qu'il fallait résoudre en premier , un thème non terminé, un temps à passer, une dette à payer. Et alors là , la vie allait commencer! jusqu'à ce que je me rende compte que ces obstacles étaient justement ma vie"



Cette perspective m'a aidé à comprendre qu'il n'y a pas un chemin qui mène au bonheur. Le bonheur est le chemin.



Ainsi, amasse chaque moment que tu as et, plus encore, partage ce moment avec quelqu'un de spécial, suffisamment spécial pour partager ton temps, et rappelle-toi que le temps n'attend pas.



Alors, arrête d'attendre… d’attendre de terminer l'école, qu'on augmente ton salaire, de perdre 10 livres, de te marier, d'avoir des enfants, que tes enfants partent de la maison... ou simplement d ’attendre le vendredi soir, le dimanche matin, ou même le printemps, l'été, l'automne, l'hiver... ...pour décider qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour être heureux.



Le bonheur est une trajectoire et non une destination. Alors: Travaille comme si tu n'avais pas besoin d'argent, aime comme si jamais personne ne t'avait fait souffrir. Et danse comme si personne ne te regardait !!! Vis, tout simplement...



Auteur inconnu?



