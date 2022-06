Killian JAUMAIN

Actuellement étudiant en licence professionnelle Cartographie, topographie et système d'information géographique à l'université de Nice.

Je suis passionnée par la géographie et l'informatique et je recherche un stage d'une durée de 3 mois à partir d'avril pour pouvoir utiliser mes connaissances théoriques sur le terrain.



Mes compétences :

Databases

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

ArcGIS

MapInfo

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

QGIS

Turbo Pascal