16 ans d'expérience en immobilier m'ont permis d'en connaître particulièrement les problèmatiques liées à la gestion de bases de données : des sources d'informations multiples et des données en masse à traiter.

Communicante et pédagogue, j'assure aujourd'hui la formation d'une centaine de collaborateurs par an sur 6 applications différentes. J'en assure également le support et les évolutions en interface avec nos fournisseurs.



Mes compétences :

Administration système

Administration de bases de données

Gestion de projet

Informatique

Project Management

Requirements Analysis

Business Process Improvement

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

AutoCAD LT

SQL

Adobe Photoshop