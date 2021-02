Accompagne ses étudiants français jusqu’à la maîtrise de l’anglais, en mettant à profit quinze ans d’enseignement à Paris et seize ans d’expérience de management et de travail artistique aux Etats-Unis. Formé pour donner des cours préparant aux TOEIC, IELTS et TOEFL.

Bilingue anglais / français.



Mes compétences :

Enseignement

Communication visuelle