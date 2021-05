Kléane LOUBERT

Après l'obtention de mon bac professionnel en photographie, j'ai voulu enrichir mes compétences dans le domaine de la communication. J'ai eu des expériences variées lors de mes nombreux stages, et j'ai ainsi pu obtenir des compétences diverses (photographie de mariage, studio, portrait, vente d'espaces publicitaires, création d'outils de communication : newsletter, flyer, créations d'événements...)



J’intègre un Bachelor en alternance en Marketing et communication (Bac +3) à Clermont-Ferrand, en septembre 2014 dans le but d'approfondir mes connaissances.



Mes compétences :

Photographie

communication

Autonomie

Polyvalence

Rapidité d'adaptation - compréhension

Sens des responsabilité