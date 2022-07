Koch PHILIPPE

Mon parcours en quelques mots:



CONSEIL en gestion de patrimoine.

CONSEIL IMMOBILIER: 17 ans dont 5 ans en Asie

MANAGER agences immobilières / département promoteur / sté diagostics immo / sté d'exploitation

MANAGER centres de profit / business unit/ bureautique

COMMERCIAL bureautique



Mes savoir faire :



Négocier avec tous types de clientèles B to B et B to C.

Recruter, conseiller, former et animer des équipes de ventes.

Gérer un centre de profit.



Mes compétences :

