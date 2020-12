Kom JOSEPH

Former , encadrer , conseiller , recycler, anticiper les redressements fiscaux ont toujours été mes préoccupations.

Comptable de formation et de profession, cette discipline a été complétée par l'acquisition des connaissances approfondies en fiscalité.

Actuellement expert Fiscal et judiciaire agrée Cemac je Dirige le Cabinet CEGEC Consulting qui se donne pour mission d'aider les entreprises auditer leur structure, à servir d'interface auprès de l'administration fiscale et à optimiser les couts fiscaux de leur gestion.

Montage et certification de la DSF, montage des dossiers de crédit et des business plan sont mon quotidien.



Mes compétences :

Auditeur comptable

Consultant en Fiscalite

Expertise Judiciaire

Formation professionnelle/Enseignant