Kouassi Anselme KOUASSI

Ingénieur en électricité CFO/CFA, j'interviens principalement sur des installations électriques ainsi que sur les systèmes qui y sont raccordés (UPS, CVC, GTC, l'incendie, contrôle d'accès, vidéo surveillance, interphonie, anti-intrusion, gestion du temps de présence...). Je travaille sur des projets concernant les bâtiments industriels, commerciaux, les hôpitaux, etc.



Au sein du service d’ingénierie je suis en charge de l'étude et la réalisation des plans d'exécution et de récolement, de la définition des différents travaux d'installation et de maintenance d'un système, la planification et surveillance ensuite des opérations à réaliser. Avec la maîtrise des logiciels de dimensionnement (Rapsodie, XLPro, XLPro calcul, Caneco bt, Dialux, Autocad, SolidWorks...)



Une autre facette de mon travail consiste à manager sur le terrain des équipes internes et externes (sous-traitants) qui réalise les interventions afin de superviser les projets et veiller à ce que la réalisation corresponde aux plans et plannings établis.



Mes compétences :

Maintenance préventive et corrective

Solidworks

Robot Structural Analysis

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autodesk Inventor

Autocad

Caneco BT

Xlpro calcul & Xlpro conception

XLPro Calcul

Suivi de chantiers