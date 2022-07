Je me nomme bouho kouassi freddy élève technicien supérieur en Mine Géologie et Pétrole . Je suis un homme de qualités requis, qui arrive à s'adapter aux différents difficulté de la vie, je suis rigoureux , j' aime le travail en équipe, et j' ai les capacités d'un leader. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi afin de pouvoir mettre mes capacités et mes connaissances au service de tous.Que Dieu puisse nous guidé sur le chemin de la science et de la sagesse.