Kraiem KHEIREDDINE

ARTS PLASTIQUES :

-Peinture sur toile, papiers, bois, verre, marbre ...

-Portraits sur toiles, sur papier ...

-Décoration et sablage sur verre



SCULPTURE :

-Fonderie d'art (sculpture en bronze)

-Sculpture sur marbre, bois, platre ...

-Bustes en résine, platre, pièrre, marbre ...

-Modelage et moulage



GRAVURE :

-Gravure sur marbre, verre, plexi ...

SERIGRAPHIE :

-Impression sur textiles, carton, papier

cuir,bois, verre, métal ...



INFOGRAPHIE :

-Design et impression de cartes de visites

-Calendriers personnalisé, dépliants ...

-Création de logos et sigles ...

-Création de sites internet ...



PUBLICITE :

-Impression grand format sur bâche

carton, plastique, vinyle ...

-Enseignes lumineuses, lettrage vinyle, lettres boitiers ...



Mes compétences :

Sérigraphie

Sculpture

Arts plastiques

Infographie

Décoration