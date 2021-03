Krystelle MORVAN

Lors de sa création en 1988, le groupe MPA intervient principalement dans les secteurs de la Métallurgie, puis opère dans le secteur de la Chimie Fine.

Avec l’obtention de la certification MASE UIC en 2003, IMPAC Ingénierie ®, filiale du groupe MPA, s’est imposé année après année, comme un acteur incontournable de l'ingénierie et du consulting en France.



Entreprise familiale, nous accompagnons depuis près de 30 ans, les plus grands industriels dans des secteurs variés comme la pétrochimie, la pharmaceutique, l'industrie, l'agroalimentaire, l'énergie ou encore le transport et la chimie.



Forts du savoir-faire de nos 250 collaborateurs passionnés, nous accompagnons et guidons nos clients à chaque étape du cycle de vie d'un projet.



Nos 5 agences, réparties à travers la France, assurent un suivi et une relation de proximité permettant de répondre aux projets les plus exigeants.



