Kylian FONTAINE

Jaguar Land Rover Rennes vous propose un grand choix de véhicule neuf et doccasion au sein de notre concession de Cesson-Sévigné. Dans un cadre de raffinement et de luxe venez découvrir nos nouveautés 2021 (New Range Rover, technologie Flex Fuel...).

Jaguar Land-Rover Rennes fait partie du groupement automobile DMD, qui réunit plus de 31 concessions qui est un acteur majeur du commerce automobile dans le grand ouest. Grâce au groupe DMD nous pouvons vous proposer un large choix de véhicule au meilleur tarif en coopération avec les concessions : Jaguar Land-Rover Saint-Herblain et Angers.