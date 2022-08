J'ai effectué plusieurs stages, puis ingénieure d’étude et développement informatique. L'environnement varié, tant sur le plan technique qu'humain, m'a permis d'approfondir mon expérience.

Désireuse d'aller encore plus loin dans une expérience.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.



Mes compétences :

Wincupl

Protel

Lab.-VIEW

C++

Matlab/Simulink

Osi

JavaScript

HTML

MySQL

Traitement d'images

Traitement du Signal

Microsoft Windows

PHP

Java EE

3D Studio Max

WAN

Traitement de l'information

UNIX

Réseau

CSS

SQL

VHDL

UDP

TCP/IP

Simulink

Personal Home Page

Network File System

Marionnette

Linux

LabVIEW

LDAP

Java Enterprise Edition

Java

IPSec

IP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

Télécommunications

XHTML

Java Servlets

Java Server Pages

Hibernate

XML

Struts Web Application Framework

Spring Framework

PostgreSQL

JavaServer Faces

Java 2 Enterprise Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JDBC

Framework

ECLiPSe

Data Access Object

Cisco Switches/Routers

AJAX

HTML5

Oracle

JPA

Apache Maven

Private Equity

PrimeFaces

Java Swing

JSF

CSS 3

Microsoft SQL Server

DB2

Dhtmlx