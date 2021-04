Labib SACI

Rigoureux, sérieux, soucieux de mon travail et de l’image de l’entreprise, j’ai pu côtoyer une clientèle de luxe, exigeante et haut de gamme dans mes différents postes occupés.



Ayant un très bon relationnel, mes différentes expériences dans l'opérationnel m’ont permis de découvrir une fibre commerciale que je souhaite désormais développer.



Mes objectifs sont de m’investir dans une entreprise me permettant d’utiliser mes compétences linguistiques et commerciales, et faire évoluer ma carrière professionnelle dans une équipe au contact d’une clientèle internationale.





Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Assistant

Réservation et Hébergement

SAP

Opera PMS

CIEL Gestion commerciale

Relation client

Sage 100

Microsoft Office 2003/2007/2010/2013

Lotus notes

Anglais

Espagnol