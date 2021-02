Labo LABO MONETAIRE (MONETAIRE)

Bienvenue au service officielle Labo Mondial Nous mettons à la disposition de nos matériel et produit, un service rapide et efficace dans le nettoyage de billets de banque masquer et crypter dans les couleurs suivantes:Noir,Vert et Rouge Notre principale est de faire tout notre possibilité que nos clients soin satisfaite de se dargent crypte et de relever ceux parmi les clients qui sont:découragés et nous mettons à leur disposition les solutions ci-dessous: Machine. Produits efficaces et Rapide et Manuellement.et une Campagne spéciale de sensibilisation et de prévention pour Nos principaux clients sont les banques et Organisations Humanitaires, Banque de Luxembourg et autre banque en suisse Bnp Paribas banque mondial les clients ayant des fortunes cryptées sont également les bienvenus. nous sommes un laboratoire spécialiser et légales dans le monde avec une affiliations tous les clients qui ont des coffres crypter munis des Billets de banque Carbonisés .Nous informons notre aimable clientèle de NOUS avons une cellule Spécialisée dans le Décapage des billets Noirs et Verts ROUGE dans le Maghreb. _Algérie;Tunisie;Maroc;Libye; Mauritanie .Europe Amérique Moyen orient Amérique central et autre labo en Arabie Saoudite nous avons des solution Vectrol Coller, TTZ Solution Universelle, Zuta S4, Castrox oxyde HQ45 et dans sa gamme complète est la MEILLEURE chimiques monétaire sur le marché pour le nettoyage des billets Nous vous mettons aussi en garde contre la création de certains Laboratoires fictifs qui gangrènent notre société et mettent en péril notre Domaine qui est celui de la Chimie Monétaire. Alors Messieurs et Dames faites nous désormais Confiance car nous sommes bel et bien là pour vous servir en toute sécurité dans les normes et le respect de la personne que vous êtes. Notre structure agrée,fiable et responsable de ses engagements t: CONTACT DU SERVICE Du Monde phone Et mon whatsaap .;0033605798325