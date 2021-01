Lacour JEAN-BAPTISTE

Écoute - Communication - Réalisation - Satisfaction client.



Expertise et amélioration de vos outils multimédia afin de fiabiliser leurs usages, les optimiser et les pérenniser ( affichage dynamique, captation image et son, streaming, tchat, visioconférence et son infrastructure réseau, salle complexe, auditorium, régie...).

Conseil et accompagnement dans l’intégration, l'exploitation de vos outils de communication ainsi que vos projets audiovisuels (visioconférence, salle de réunion, auditorium, streaming/direct, broadcast...).

Création de processus, guide utilisateur, méthodologie.

Assistance à maîtrise d’ouvrage : Expression/identification de besoin, estimation/appréciation budgétaire, rédaction de cahier des charges, mise en place et suivi de consultation, gestion de projet, management transverse, exploitation.



J'ai obtenu la confiance de mes clients et réalisé de nombreux projets dont l’intégration audiovisuelle de divers bâtiments (Paris ,Saint Denis et province) comprenant trois auditoriums, deux salles de conférence, deux salles du conseil d’administration, 50 salles de réunion, 24 salles de visioconférence, 3 salles polyvalentes pouvant accueillir entre 80 et 145 personnes, 6 régies de montage à la volée avec streaming (3 avec la solution NewTek Tricaster et 3 avec la solution DataVideo), des écrans d'affichage dynamique, des murs d'image, complétés par une étude acoustique d'un hall de 200 m² afin de le sonoriser pour des prises de paroles qualitative, sans écho ni réverbération.

Dernier projet :

-2019-2020 MOA, au siège de mon client, rénovation d'un Amphithéâtre avec mur LED Barco pitch 1.5 de 18m² , d'une salle modulable et d'une salle du conseil d’administration avec 34 postes TAIDEN...

-2018-2019 Emménagement d'un campus avec plus de 4000 personnes.

Mise en place d'affichage dynamique, murs d'image, salles de réunions, salles évènementielles...



Je dispose d'une structure qui me permet d'être indépendant mais je suis ouvert à toute forme de collaboration.



A bientôt.



Mes compétences :

Multimédia

Visioconférence

Consultant audiovisuel

Exploitation audiovisuel

Audiovisuel