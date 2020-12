Laetitia GILL

Gérante du Cabinet de conseil Arthur Gill RH, je transmets aux TPE/PME, les leviers nécessaires pour trouver les bons équilibres au sein de leurs organisations.

Cela fait bientôt plus de 15 ans que je vis RH au quotidien.

Les transformations qui s'opèrent au sein de notre société et au coeur des entreprises m'animent profondément.

Les sujets "marque employeur" "qualité de vie au travail" ne sont pas juste, des sujets à la mode ou des moyens de décrocher les labels qui vont bien.

Travailler sincèrement et qualitativement sur ses pratiques RH et Managériales est une garantie pour rester compétitif.



Mes compétences :

BtoB

Relations sociales & syndicales

Logistique / Transport / Distribution

Management

Développement RH

DCHD - VRP - Commerce de Gros

Recouvrement

Conseil RH