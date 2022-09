Laëtitia GUILLEMETTE

A la recherche d'une société qui serait prête à me former plus amplement dans le secteur commercial/administratif/comptable avec l'ERP SAP, que j'ai eu la chance de découvrir, et qui ressemble fortement à Microsoft Dynamics. Je souhaite intégrer une société, une équipe, avec des projets, et aux valeurs humaines.

Ma facilité d'apprentissage, ma capacité d'adaptation, ma rigueur, mon dynamisme, mon humanité, ma polyvalence, mon esprit de synthèse et ma ténacité me permettent d'être autonome rapidement et de pouvoir aider mes collègues.