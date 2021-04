Laetitia LAPORTE

Ancienne chef d’entreprise puis salariée dans le bâtiment, je souhaite aujourd’hui me réorienter vers un domaine plus ouvert, qui me permettrait d'exprimer ma créativité.

Forte de compétences techniques liées à mes précédentes expériences, ce sont également ces connaissances "terrain" qui font mon profil atypique.



Pleine de projets et toujours ouverte pour de nouvelles opportunités professionnelles, il m’était indispensable de passer par cette étape pour pouvoir aujourd’hui réaliser mon projet de reconversion vers le métier de Décoratrice d’intérieur.



N’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous désirez plus d’informations sur mon parcours professionnel



Mes compétences :

Peinture

Décoration

Agencement d'espace

Croquis

Adobe Photoshop

Archicad

Perspectives

Budgétisation

AutoCAD