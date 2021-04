Laetitia MERDINIAN

Grâce à plus de 20 ans d'expérience professionnelle, mon profil est ouvert et transversal sur les domaines de la communication, de la coordination administrative, du commercial et du marketing.



Mes compétences :



COMMUNICATION

Organiser des événements externes et internes

Réaliser des présentations orales et écrites

Rédiger des supports de communication et de promotion

Développer des actions de notoriété et des partenariats

Gérer les relations publiques et presse

Animer le relationnel vers les différents publics



ADMINISTRATIF / COORDINATION

Rédiger et harmoniser tous types de documents

Organiser des réunions, écrire les comptes-rendus et suivre les dossiers en cours

Optimiser et rationaliser les process pour gagner en efficacité

Assurer les missions dun secrétariat ou assistanat classique



COMMERCIAL / MARKETING

Mettre en œuvre les actions commerciales

Définir et déployer les opérations promotionnelles

Garantir les plannings et les délais

Définir les PLV et les outils daide à la vente

Soutenir et accompagner les équipes commerciales

Coordonner lactivité des services

Réaliser les analyses de résultats

Participer à lélaboration des stratégies







