Laetitia MERLETTE

Inhouse Recrute en Ile de France



CONSULTANT RECRUTEMENT ET GESTION RH SENIOR H/F



Vivre « chez notre client » afin de mieux comprendre ses besoins, ses problématiques et ainsi pouvoir optimiser son besoin de flexibilité tel est le challenge auquel INHOUSE vous propose de participer !



Vous démontrez une réelle aisance relationnelle et bâtissez une relation de proximité avec vos interlocuteurs clients et intérimaires. Grâce à vos capacités d’organisation et de gestion des priorités vous saurez être réactif(ve) face aux demandes des opérationnels.



Votre mission :



Installé(e) directement chez notre client spécialiste dans le domaine des métiers de la finance et filiale d’un grand groupe bancaire, vous êtes le responsable d’une équipe gérant un volume important d’intérimaires. Vous accompagnez l’équipe dans l’application des plans d’action. Vous intervenez en tant qu’expert auprès des principaux acteurs de l’entreprise et sécurisez la relation avec le client.

1/ Vous pilotez votre structure : suivi des indicateurs de performance, gestion administrative, suivi des plans d’action et tableaux de bords, mesure de la satisfaction client. Vous êtes le garant des engagements client

2/ Vous gérez la planification des besoins : recrutement de profils hautes compétences, sélection, intégration, montée en productivité, formation, gestion des polyvalences, management d’équipes intérimaires

3/ Vous détectez les besoins de recrutements CDD/CDI/Intérim et vous accompagnez le client et les équipes opérationnelles en place en proposant les profils adéquats (conduite d'entretiens, synthèses)



Vos tâches :

- Actions de sourcing : annonces et recherche active de candidatures grâce aux partenaires d’emplois, jobboards, réseaux sociaux, relations écoles.

- Actions de recrutement : sourcing et recherche de candidats, présélections, participation aux entretiens et tests, rédaction des synthèses d’entretien.

- Suivi de l’intégration et accompagnement des intérimaires.

- Gestion administrative : contrat, paie et facturation



Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure bac +4 minimum type ressources humaines, commerce et d’une expérience professionnelle minimum de 5 ans dont 3 ans en recrutement de profils hautes compétences. La connaissance des métiers de la finance est un plus.

Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et avez le sens des responsabilités. Vous souhaitez évoluer au sein de notre structure, nous vous proposons un environnement de travail agréable, une rémunération attractive, un véhicule de fonction ainsi que de nombreux avantages….

Intégrer Inhouse c’est intégrer le LEADER sur le marché des agences hébergées mais aussi intégrer un groupe à dimension internationale ! REJOIGNEZ NOUS !



Merci de nous adresser vos candidatures uniquement via notre formulaire en ligne, en recopiant dans votre navigateur le lien suivant :

http://inhouse.force.com/Candidat/Nouveau_Candidat?id=a0Ub0000013ZEhf@Responsable_de_Compte@92988



Mes compétences :

Recrutement de commerciaux

Recrutement cadres

Office

Assistant de direction

Recrutement