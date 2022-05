Laetitia PONCELET

Bonjour,



Ayant eu le diplome de déléguée pharmaceutique, je suis capable d'assurer la vente et la promotion de la gamme des produits cosmétiques, parapharmacies et OTC.



Je recherche un laboratoire qui me permettra de pouvoir montrer mes compétences dans le domaine de la vente.



Tenace, communicative, sérieuse, directe, active, mobile, aime les défis divers.



Aime communiquer avec les gens, relever les défis, ayant des objectifs, aime le gout du risque





Mes compétences :

Vendre des produits

Comptable

Donner des objectifs

Vente