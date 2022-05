Laëtitia RIMAUD GRANDCAMP

De formation ingénieur agro, j'ai débuté ma carrière professionnelle comme responsable qualité, au sein du groupe des Grands Moulins de Paris. J'ai ensuite évolué dans des missions de gestion de projets R&D : développement de produits en viennoiseries / pâtisseries / brioches, pour les acteurs majeurs de la grande distribution française.

Arrivée en région lyonnaise en 2010, je suis actuellement en poste chez Panzani, en tant que coordinatrice technique sur les gammes couscous et produits céréaliers. Mon rôle : étudier la faisabilité des projets, sur les plans fabrication, conditionnement et copacking ; coordonner la mise en œuvre et l'accompagnement des projets en relation permanente avec les autres services de l'entreprise et les sous-traitants.





Mes compétences :

Agroalimentaire

Gestion de projet

Coordination