Laetitia ROBERT

"Nous sommes déjà en contact avec le profil que vous recherchez"



FoxRH n'est pas seulement un cabinet de conseil en recrutement, il est aussi et surtout un réseau de professionnels RH en recherche de nouveaux challenges. FoxRH les accompagne tout au long de leurs carrières afin de leur proposer les opportunités correspondantes à leurs profils. Notre spécialisation et notre expertise des métiers des RH et de la paie nous permettent de vous mettre en relation rapidement avec les talents que vous recherchez.

Grâce à cela, chez FoxRH, rapidité ne rime pas avec urgence.

Aussi, notre spécialisation nous apporte une valeur ajoutée par rapport aux grandes structures généralistes qui optent bien trop souvent pour la quantité aux dépends de la qualité.



Nos consultants parlent le même langage que les professionnels RH et paie que vous recherchez. Ce qui est toujours apprécié des candidats. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'à l'international. Nous sommes en mesure de vous accompagner dans vos recrutements en CDI, CDD, Alternance.



Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 06.67.26.63.73



Mes compétences :

Droit social

Management

Anglais

Communication