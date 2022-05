Laetitia ROCHE

Forte d’une expérience de 12 ans dans l’informatique de gestion puis l’informatique décisionnelle, je souhaite apporter mes compétences d’analyse critique, d’anticipation et de résolution de problématiques diverses et variées. Je suis de nature persévérante et positive, j’aime l’esprit d’équipe, la loyauté et l’efficacité dans le travail. Mon esprit inventif et créatif me permet d’avoir une vision des choses différentes des autres dans un objectif de résultats et de satisfaction client sur les missions qui me sont confiées.