Laetitia ROLLAND

TOULOUSE



36 ans

En couple

Nationalité française

Permis B



ATOUTS:

- écoute,

- réactivité,

- autonomie,

- rigueur,

- disponibilité,

- adaptabilité.



J’accompagne depuis 12 ans les entreprises et institutions publiques dans la conduite du changement, la mise en place de stratégies de communication et dans la gestion des talents : diagnostic, propositions stratégiques, mise en œuvre et suivi, gestion des budgets, planning, ressources et prestataires.



J’ai acquis cette expérience dans différents secteurs: SSII en gestion d’entreprise (NGA HR, GénériX), aéronautique et spatial (CNES, Airbus), secteur bancaire (Banque Populaire), TPE/PME et réseaux d’entreprises liés à l’innovation (Pépinières d’Entreprises), transports publics et privés, protection de l’environnement, soutien à l’agriculture, accompagnement des politiques économiques, sociales et du logement social (Conseil Général).



Je suis diplômée en management des équipes et développement des compétences, en communication ainsi qu’en sciences politiques.



Rigoureuse, autonome et réactive, je suis ouverte à de nouveaux challenges en accompagnement du management par la communication, la gestion du changement ou la gestion des talents.

en accompagnement du management et aide à la décision.



Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.





Cordialement,



Laetitia ROLLAND



Mes compétences :

recommandations stratégiques

Management d’équipe

Communication évènementielle

Conduite de projet

Encadrement de prestataires

Communication interne/externe

Gestion des compétences et des formations

Maîtrise de la chaîne graphiques

Recrutement

Conseil éditorial, rédaction

Gestion des talents

Maîtrise des stratégies de communication numérique

Réalisation et suivi de supports de communication

Diagnostic de processus de management

Conduite du changement