Laëtitia ROUSSELLE

Jeune femme de 28 ans, sérieuse ; dynamique et volontaire, je suis à la recherche d'un poste d'hôtesse d'accueil standardiste.

J'accepte toutes formations complémentaires qui me permettrait d'apprendre de nouvelles compétences au sein d'une entreprise.

Organisation, rigueur, à l'écoute et sens de l'initiative sont autant de qualités qui m'ont permises de m'adapter dans des structures qui nécessite beaucoup de polyvalence.



Mes compétences :

Accueil

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel