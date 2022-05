11 ans d'expérience en management et plus de 15 ans d'expérience commerciale



Mes compétences :

Informatique

Négociation

Vente

Conseil

Management

Recrutement

Leadership

Capacité d'analyse et de synthèse

Rigueur, organisation, fiabilité, autonomie

Qualité de reporting

Sens du terrain et du contact

Proactivité

Empathie

Esprit d'équipe

Goût du challenge