Laetitia SARFATI

Spécialisée dans le visual merchandising, principalement dans le secteur de la mode et de la décoration, j' optimise, gère et mets en valeur les produits sur le lieu de vente afin de contribuer au développement du chiffre d'affaires.



Les postes que j' ai occupé au sein d'entreprises françaises et internationales (grand magasin, luxe, grande distribution, TPE) m'ont permis de développer des compétences en merchandising, scénographie, stylisme ,formation et commerce.



Mes compétences :

Mise en scène

Luxe

Identité visuelle

Visual merchandiser

Prêt à porter

Retail

Mode

Merchandising

Formation

Textile

Bijouterie

Evenementiel

Décoration

Stylisme photo

Management