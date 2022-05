Laetitia VAN HAETSDAELE

J'ai débuté ma carrière chez Generali.

De 1999 à 2002 dans le secteur IARD,

Dans la cadre de ma licence Assurance vie Spécialité en Gestion de Patrimoine j'ai rejoint Generali VIe ou j'ai exercé différents métiers ( assistante commerciale et attachée commerciale, formation... ) avant de rejoindre le service d' Ingénierie Patrimoniale.



En 2007 je suis diplômée du Master en Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand.

En 2008, Je suis embauchée chez Société Générale en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Aujourd'hui j'exerce mon métier à l'Agence Centrale de Société Générale, Paris 9ème.



Je suis intègre, pragmatique et perspicace. Dynamique, avec un sens commercial développé, je dispose d' un très bon relationnel avec mes clients et collaborateurs.

Mes qualités managériales me permettent de fédérer le travail en équipe pour la réalisation d'objectifs et projets.



Mes compétences :

Management

BON RELATIONNEL

ASSURANCES VIE

COMMERCIALE

PRAGMATIQUE

CONSEIL PATRIMONIAL

DYNAMIQUE