Laetitia VERDIER

Notre métier : imaginer, produire et animer l’éditorial interactif et multimédia au service des problématiques de communication.



cgo&co accompagne les entreprises dans leur stratégie interactive en se concentrant sur la création éditoriale multi-format, la mise à jour et l’animation des contenus web 2, leur promotion Digital RP en cohérence avec les autres moyens d'actions.



Pour en savoir plusArray



Mes compétences :

Gestion de contenu

Content Management System

Rédaction