Lagrée AURIANE

De retour d'un voyage à l'étranger de 5 mois et demi en Asie du Sud- Est puis dans l'ouest Américain, je suis disponible de suite.



Dernièrement en poste chez Swisslife au sein de la Direction Technique Dommages, j'ai occupé le poste d'assistante chef de produit et chargée de partenariats.



Diplômée de l'Enass, mon parcours professionnel m'a permis d'enrichir mon expérience dans le domaine de l'IARD.

Je m'intéresse particulièrement à la valeur client dans les sociétés d'assurance. J'ai d'ailleurs rédigé mon mémoire sur la place du client dans les stratégies marketing assurantielles.



Je suis également passionnée de voyages.



N'hésitez pas à me contacter pour tout complément : aurianelagree@yahoo.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de sinistres

Gestion de contrats

Veille concurrentielle

Benchmarking

Réalisation de devis

Assurance

Gestion de la production

Gestion de la relation client

Droit des assurances

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel