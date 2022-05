Lahcen ASSAMER

Je suis ingénieur électrotechicien



je suis diplômé de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique (ENSEM) de nancy, mes qualifications peuvent être résumé en trois points: électrotechnique / électronique de puissance et systèmes embarqués..



j'ai eu une première expérience professionnelle a travers de mon stage de fin d'étude au sein d'entreprise Artus groupe MEGGITT (dans ses clients sont : Arbus, bombardier, Boeing….., j'ai été amené à développer une méthode de calcul des pertes rotoriques dans les machines auto-pilotées brushless .

Mes qualités relationnelles et mon sens d'autonomie me permettent de m'adapter facilement à de nouveaux environnements de travail.



N’hésitez pas à me contacter.

Mes compétences :

Électronique de puissance

Autocad

Électrotechnique

Matlab/Simulink

Électronique

Modélisation et optimisation des systèmes

Matlab

Simulink

Siemens Hardware

OrCAD

Octave

Microsoft Office

C++

API