Lahcen OUABOU

20 ans d'expérience dans le domaine du stationnement et de la proprete de sites.

Exploitation et gestion des parcs de stationnement ( 5000 places) en ouvrage et en voirie pour le compte des collectivités en DSP,Régie directe, Grand Compte.

Suivi Financier et Commercial,

Maintenance et Collecte des horodateurs,

Maintenance Globale ( Proprete urbaine,Sûreté,Sécurité incendie,Équipement )

Entretient général des Ouvrages

Suivi des sous-traitants et des prestataires ponctuels

Management des agents et techniciens ( 18 agents )

Preparation des commissions de securite



Mes compétences :

Obtention du Certificat de qualification Professio

Conducteur engins de proprete. Permis C

Proprete urbaine

Management

Sécurité incendie

Organisation du travail

Microsoft Outlook

Suivi des fournisseurs

Suivi clientèle