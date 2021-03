Expérience dans le conseil en management de projets complexes et du pilotage opérationnel de projets internationaux.

Leadership, Anglais courant et expérience des missions en environnements difficiles.

Management d'équipes dans les industries: SI, Ferroviaires, Tuyauterie, Mécanique, TP, Eau, Nucléaire et Gaz.



Mes compétences :

Gestion de projet

Mécanique

Conduite du changement