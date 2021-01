Juriste spécialisée en droit de l'immobilier, avec une dominante en droit des affaires et des contrats

Rôle de conseil interne auprès des opérationnels et des fonctions supports

Gouvernance d'entreprise, résolution de litiges pré-contentieux

Orientée solutions, créative et pragmatique

Expérience réussie en encadrement d'équipe

Esprit d'équipe et fort engagement